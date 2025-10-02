PSG : «Ça fait chi**», un joueur craque !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique a battu le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Éric Garcia s'est emporté devant la presse. En effet, le défenseur du Barça n'a pas apprécié la prestation de son équipe après l'égalisation du PSG.

Pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Barcelone. Menés 1-0, les hommes de Luis Enrique ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser le Barça de Lamine Yamal. En effet, le PSG s'est finalement imposé 2-1 ce mercredi soir.

Garcia s'emporte après Barça-PSG Après le coup de sifflet final de Barça-PSG, Eric Garcia a analysé la défaite catalane. Le défenseur blaugrana pointant du doigt la mauvaise prestation de son équipe après l'égalisation parisienne.