Transfert à 90M€ : Il annonce un joker improbable au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Gonçalo Ramos a signé au PSG. Si le club de la capitale a déboursé environ 90M€ au total pour le transfert du Portugais, ce dernier doit tout de même se contenter d'un rôle de super sub. D'après Daniel Riolo, Gonçalo Ramos restera un joker de luxe au PSG même s'il empile les buts.

Tombé sous le charme de Gonçalo Ramos, le PSG a fait le nécessaire pour l'arracher à Benfica. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a bouclé le prêt avec option d'achat du buteur portugais lors de l'été 2023. Ayant activé la clause de Gonçalo Ramos, le PSG aurait déboursé environ 90M€ au total pour son transfert.

Transfert de Ramos : Le PSG a dépensé 90M€ Depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Ramos n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire à part entière sur la durée. D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, le numéro 9 de Luis Enrique ne va plus quitter son costume de joker de luxe.