Le PSG annonce un problème de dernière minute !

Amadou Diawara

Joao Neves était parti pour démarrer le choc entre le PSG et le FC Barcelone. Finalement, le milieu de terrain portugais a été remplacé par Warren Zaïre-Emery à l'issue de l'échauffement. Après la victoire du PSG face au Barça, Luis Enrique a expliqué ce revirement de dernière minute.

Ce mercredi soir, le PSG a affronté le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys. Au départ, Luis Enrique a choisi de titulariser Joao Neves. Toutefois, le coach du PSG a finalement changé d'avis, remplaçant le Portugais par Warren Zaïre-Emery.

Neves : Le PSG n'a pas voulu prendre de risque Interrogé au micro de Canal + après la victoire du PSG à Barcelone (2-1), Luis Enrique a expliqué son changement de dernière minute. Alors que les sensations de Joao Neves (21 ans) n'étaient pas parfaites, le coach parisien n'a pas voulu prendre le moindre risque.