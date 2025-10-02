Le PSG annonce un problème de dernière minute !

Joao Neves était parti pour démarrer le choc entre le PSG et le FC Barcelone. Finalement, le milieu de terrain portugais a été remplacé par Warren Zaïre-Emery à l'issue de l'échauffement. Après la victoire du PSG face au Barça, Luis Enrique a expliqué ce revirement de dernière minute.
Ce mercredi soir, le PSG a affronté le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys. Au départ, Luis Enrique a choisi de titulariser Joao Neves. Toutefois, le coach du PSG a finalement changé d'avis, remplaçant le Portugais par Warren Zaïre-Emery.
Neves : Le PSG n'a pas voulu prendre de risque
Interrogé au micro de Canal + après la victoire du PSG à Barcelone (2-1), Luis Enrique a expliqué son changement de dernière minute. Alors que les sensations de Joao Neves (21 ans) n'étaient pas parfaites, le coach parisien n'a pas voulu prendre le moindre risque.
«Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité»
« Joao (Neves) est bien, mais on a pris la décision de ne pas prendre de risque, car il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité. C’est la force de cette équipe, qu’importent les joueurs, ils sont là et on est une vraie équipe », a avoué Luis Enrique, l'entraineur du PSG, ce mercredi soir.