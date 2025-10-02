PSG : Luis Enrique revient à Barcelone, l’annonce surprise

Dans la foulée de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (2-1) ce mercredi soir, Luis Enrique a exprimé sa gratitude envers son ancien club pour avoir soutenu la Fondation Xana, portant le nom de sa fille décédée, en mettant aux enchères les maillots des joueurs pour collecter des fonds.
Même amoindri, le PSG semble imbattable. Ce mercredi, le FC Barcelone n’a pas su profiter des absences dans les rangs du champion d’Europe en titre pour l’emporter sur la pelouse de Monjuïc, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique. S’il a eu l’occasion de revenir sur la prestation de ses hommes en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a d’abord eu un mot pour son ancien club.
« Je voudrais remercier le FC Barcelone »
Luis Enrique a débuté sa prise de parole en ayant une pensée pour le FC Barcelone, qui a décidé de soutenir sa Fondation Xana, du nom de sa fille décédée en 2019 des suites d’un cancer, en faisant don des maillots portés par Lamine Yamal et ses coéquipiers mercredi soir. « Je voudrais remercier le FC Barcelone pour le geste attentionné qu'ils ont fait en faisant don de leurs maillots pour qu'ils soient vendus aux enchères et en collectant des fonds pour la Fondation Xana. C’est un très beau geste de la part du président et de tout le club culé », a confié Luis Enrique, en espagnol, avant de répondre aux questions des journalistes.
« Il faut avoir cette visibilité pour continuer à aider les familles et des enfants »
Les tuniques portées par les joueurs du Barça seront vendues aux enchères, tout comme celles des Parisiens, arborant également un flocage spécial de la Fondation Xana en dessous du numéro dans le dos. « Je voudrais remercier le président pour ce geste incroyable de mettre le nom de la fondation Xana sur le maillot du PSG face à Barcelone, déclarait Luis Enrique mardi. Pour nous en tant que fondation, c’est un geste très spécial. Il faut avoir cette visibilité pour continuer à aider les familles et des enfants. Nous n’oublierons pas ce geste, je remercie encore au président. »