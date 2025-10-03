Incroyable, Cafu et Marcelo annoncés au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Largement diminué pour affronter le FC Barcelone ce mercredi soir, le PSG s’est malgré tout imposer sur la pelouse des Blaugrana (1-2). Pour obtenir ce succès, le club de la capitale a pu compter sur une performance XXL de ses latéraux : Nuno Mendes et Achraf Hakimi. De quoi époustoufler Daniel Riolo qui n’a pas hésité à les comparer à des légendes.

Avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le PSG peut visiblement compter sur les meilleurs latéraux du monde. A droite et à gauche, le Marocain et le Portugais n’en finissent plus d’impressionner et ça a été encore le cas ce mercredi soir face au FC Barcelone. Ayant un impact défensivement mais aussi offensivement, Hakimi et Mendes sont des atouts exceptionnels pour le PSG de Luis Enrique.

« Je n’ai pas de mots pour ce que font Hakimi et Mendes » Les latéraux du PSG ont donc crevé l’écran face à Barcelone et ce n’est pas Daniel Riolo qui dira le contraire. Au micro de l’After Foot, il a en effet confié à propos d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes : « Hakimi et Mendes, en fait, c'est la dernière question. Tu te dis, eux, est-ce qu’ils sont remplaçables ? On disait pareil de Dembélé, de Doué. Tu ne pouvais pas de te passer d’eux. Tu as marché sur le Barça. (…) C’est vrai que les latéraux sont des atouts plus que considérables. Je n’ai pas de mots pour ce que font Hakimi et Mendes. Mendes pour moi c’est le meilleur ce soir ».