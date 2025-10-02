Officiel - Mbappé : Le PSG a trouvé son successeur, la grande explication

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le supersub Gonçalo Ramos s’est encore illustré. Entré en jeu à vingt minutes de la fin face au FC Barcelone, l’attaquant portugais a inscrit le but de la victoire dans les dernières secondes, sa 17e réalisation avec le PSG en sortie de banc, devançant désormais Kylian Mbappé.

Malgré les absences du soir, Gonçalo Ramos a débuté sur le banc à Barcelone. Luis Enrique avait en effet préféré aligner Senny Mayulu dans l’axe et a attendu la 72e minute pour faire entrer l’attaquant portugais, qui s’est encore illustré en offrant le but de la victoire au PSG dans les dernières secondes (2-1).

Gonçalo Ramos devance Kylian Mbappé C’est la 17e fois que Gonçalo Ramos marque après être entré en jeu sous le maillot du PSG, ce qui en fait désormais le meilleur buteur remplaçant de l'histoire du club, devant Kylian Mbappé. Interrogé par L’Équipe, Vincent Guérin explique la réussite du Portugais, restant pourtant sur deux titularisations décevantes.