«Deuxième meilleur joueur du monde» : Un joueur du PSG va scandaliser l'Espagne !

Mercredi soir, Nuno Mendes s'est montré une nouvelle fois intraitable face à Lamine Yamal, qui rivalisait encore récemment avec Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Mais après la victoire du PSG contre le FC Barcelone (2-1), l'international portugais a tenu à rappeler que Lamine Yamal était le «deuxième meilleur joueur du monde», ce qui devrait susciter des réactions en Espagne.
Quelques jours après la cérémonie du Ballon d'Or, le FC Barcelone recevait un PSG amoindri, notamment privé d'Ousmane Dembélé, le lauréat du Trophée. L'occasion pour Lamine Yamal de démontrer qu'il était le meilleur joueur du monde et ainsi de se venger. Mais finalement, l'ailier du Barça a déçu face à un Nuno Mendes monstrueux. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas de taquiner son adversaire du soir en rappelant qu'il n'est que le «deuxième meilleur joueur du monde».
Nuno Mendes rappelle que Yamal est le «deuxième meilleur joueur du monde»
« C’est toujours un plaisir de jouer contre lui. C’est le deuxième meilleur joueur du monde. On voulait tous gagner. Mais que ce soit Lamine ou n’importe quel autre joueur, je prépare le match de la même manière. Ils n’ont pas tous le même profil, mais on doit réussir à défendre sur lui individuellement et aussi en équipe », lâche-t-il au micro de TNT Sports Brasil, avant de poursuivre cette fois-ci auprès d'A Bola.
Une sortie qui va faire parler en Espagne
« A chaque match, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe autant que possible. On sait que, quand il y a de gros matchs, avec des joueurs de grande qualité, on va entendre parler de ces duels un contre un. Le plus important, c’est d’avoir aidé l’équipe, d’être resté régulier après avoir vu le jaune, car c’est difficile de défendre un joueur comme Lamine avec un jaune. Je l’ai bien géré. Je pense que c’était un bon match de la part de l’équipe et aussi sur le plan individuel », ajoute Nuno Mendes.