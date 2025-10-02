«Deuxième meilleur joueur du monde» : Un joueur du PSG va scandaliser l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Nuno Mendes s'est montré une nouvelle fois intraitable face à Lamine Yamal, qui rivalisait encore récemment avec Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Mais après la victoire du PSG contre le FC Barcelone (2-1), l'international portugais a tenu à rappeler que Lamine Yamal était le «deuxième meilleur joueur du monde», ce qui devrait susciter des réactions en Espagne.

Quelques jours après la cérémonie du Ballon d'Or, le FC Barcelone recevait un PSG amoindri, notamment privé d'Ousmane Dembélé, le lauréat du Trophée. L'occasion pour Lamine Yamal de démontrer qu'il était le meilleur joueur du monde et ainsi de se venger. Mais finalement, l'ailier du Barça a déçu face à un Nuno Mendes monstrueux. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas de taquiner son adversaire du soir en rappelant qu'il n'est que le «deuxième meilleur joueur du monde».

Nuno Mendes rappelle que Yamal est le «deuxième meilleur joueur du monde» « C’est toujours un plaisir de jouer contre lui. C’est le deuxième meilleur joueur du monde. On voulait tous gagner. Mais que ce soit Lamine ou n’importe quel autre joueur, je prépare le match de la même manière. Ils n’ont pas tous le même profil, mais on doit réussir à défendre sur lui individuellement et aussi en équipe », lâche-t-il au micro de TNT Sports Brasil, avant de poursuivre cette fois-ci auprès d'A Bola.