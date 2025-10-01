Lamine Yamal avec Ousmane Dembélé : La folle annonce en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone en 2023 pour rejoindre le PSG, le récent Ballon d'Or ne semble pas susciter de grands regrets en Catalogne où on rappelle que son départ a permis l'éclosion de Lamine Yamal, qui s'impose désormais comme l'un des plus grands joueurs du moment.

Durant l'été 2023, le PSG a recruté Ousmane Dembélé pour environ 50M€. Et l'ailier français est entré dans une nouvelle dimension en remportant le Ballon d'Or. Malgré tout, du côté du FC Barcelone, on ne regrette pas du tout ce transfert qui a indirectement permis l'éclosion de Lamine Yamal.

«Si Dembélé était resté au Barça...» D'ailleurs, dans les colonnes du Parisien, Marc Duran, un socio du Barça, assure qu'il n'aurait pas hésité entre les deux joueurs : « Si Dembélé était resté au Barça, jamais Xavi (son entraîneur de l’époque) n’aurait eu la nécessité de donner sa chance à Lamine Yamal, qui avait à peine 15 ans à l’époque. On sait ce qui est arrivé après… Les deux auraient été en concurrence et je préfère Yamal ».