L'OM boucle le transfert de «deux très grands joueurs» : La révolution annoncée par De Zerbi !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a notamment été invité à commenter la révolution qu'a connu son milieu de terrain. Le technicien italien a effectivement réalisé plusieurs changements majeurs durant le mercato, en se séparant notamment de «deux très grands joueurs» que sont Adrien Rabiot et Valentin Rongier.
Comme souvent durant le mercato, l'OM a été très actif pour renforcer son effectif. Et c'est notamment au milieu de terrain que les choses ont bougé d'Arthur Vermeeren, Angel Gomes et Matt O'Riley qui viennent compenser les départs d'Ismaël Koné, Adrien Rabiot et Valentin Rongier. Interrogé à ce sujet, Roberto De Zerbi justifie ses choix forts.
De Zerbi revient sur la révolution au milieu de terrain
« Rongier et Rabiot, ce sont deux très grands joueurs, ils ont fait de très grandes choses ici. Ils sont partis donc ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'eux. On a pris de nouveaux joueurs, forts. Je vous l'avais dit avant même le match contre Lorient, j'étais très content de l'équipe. Ils sont certainement encore plus forts que ce que je savais d'eux, Aguerd, Pavard, etc », explique-t-il en conférence de presse, avant de poursuive.
«Rabiot et Rongier, deux très grands joueurs»
« On a élevé nos attentes aussi. Quand tu as des ambitions fortes, les attentes augmentent. Il faut qu'on prouve tous les jours qu'on mérite. On est en train d'enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c'était Paris B ou C et au final ils vont à Barcelone remporter le match donc au final on peut dire qu'on a fait un très grand match », ajoute Roberto De Zerbi.