Bagarre à l’OM - Rabiot : Un mensonge révélé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par la direction de l’OM fin août suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot avait finalement été transféré au Milan AC. Mais de son côté, Eric Di Meco ne croit toujours pas en la version livrée par les dirigeants de l’OM et l’a fait savoir sur RMC.

Les faits remontent au 15 août dernier, alors que l’OM venait de s’incliner à Rennes (1-0) en championnat : une bagarre avait éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. La réaction des dirigeants marseillais ne s’était pas faite attendre, puisque les deux joueurs ont ensuite été placés sur la liste des transferts et poussés au départ. Rabiot a finalement quitté l’OM en fin de mercato avec un transfert au Milan AC.

« Tu oublies vite… » Mardi soir, après le carton de l’OM contre l’Ajax en Ligue des Champions (4-0), Daniel Riolo est revenu sur le cas Rabiot : « Un mois plus tard, on a limite complètement oublié que Rabiot était à l’OM. C’est la politique du résultat et du sport, tant que ça tourne tu oublies vite les choses », a lâché Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot sur RMC Sport au sujet de l’ancien joueur de l’OM.