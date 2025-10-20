OM : Clash après son départ, «ils se foutent de ma gu**le» !

Axel Cornic

Joueur majeur de l’Olympique de Marseille par le passé, Matteo Guedouzi a poursuivi sa carrière à l’étranger, puisqu’il semble s’éclater à la Lazio depuis 2024. Cela semblait être le cas jusqu’à il y a quelques temps en tout cas, puisque depuis le retour de Maurizio Sarri dans le club romain, plusieurs rumeurs courent au sujet de l’international français.

Le mariage semblait être parfait. Joueur au tempérament volcanique, Matteo Guendouzi semblait être comme un poisson dans l’eau à l’OM. Mais cela n’a pas duré longtemps, puisque le milieu de terrain a quitté le club en 2024, pour se relancer du côté de la Serie A.

Changement pour Guendouzi ? La presse italienne annonce toutefois que tout ne se passerait pas au mieux pour l’ancien de l’OM, depuis le début de la saison. Cela coïncide avec le retour à la Lazio d’un certain Maurizio Sarri, qui a fait une sortie remarquée en conférence de presse.