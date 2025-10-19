Mercato : Transfert surprise au PSG, le verdict tombe déjà !

Axel Cornic

Grande révélation de ce début de saison en Bundesliga, Said El Mala semble avoir tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. Mais le FC Köln a déjà annoncé que le transfert de l’international allemand U21 pourrait couter très cher et il y aurait un plan précis pour le vendre.

Depuis quelques années, le PSG s’est spécialisé dans le recrutement de jeunes talents, français comme étrangers. Et le prochain pourrait venir de Bundesliga, puisque la presse allemande a tout récemment livré une toute nouvelle piste pour le club parisien, avec Said El Mala.

« S’il continue à marquer, nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé » Méconnu du grand public, l’ailier gauche est en train de se faire un nom en Bundesliga. Au sein de son club on semble d’ailleurs déjà résigné à le voir partir. « Ne nous voilons pas la face : s’il continue à marquer ainsi et qu’il ajoute à ses points forts les aspects essentiels pour la Bundesliga, nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé » a expliqué Lukas Kwasniok, coach du FC Köln.