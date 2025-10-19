Transfert surprise au PSG, c'est un phénomène !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a que 19 ans, Said El Mala réalise déjà des prouesses avec le FC Köln. En effet, l'attaquant allemand a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en sept journées de Bundesliga. Ce qui aurait alarmé le PSG, emballé par l'idée de le recruter dans un avenir proche.

Après avoir enchainé les prêts, Said El Mala fait désormais partie des plans du FC Köln. En effet, le crack de 19 ans a été lancé dans le grand bain en Bundesliga cette saison.

Le PSG en pince pour Said El Mala Utilisé lors des sept matchs de championnat du FC Köln, Said El Mala a fait forte impression ces derniers mois. En effet, l'attaquant allemand s'est montré décisif, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. Ce qui n'a pas échappé PSG.