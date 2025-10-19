C'est le feu au Real Madrid, quatre transferts sont programmés !

Amadou Diawara

Alors que l'année 2025 est encore loin d'être terminée, le Real Madrid aurait déjà tout prévu pour le prochain mercato estival. En effet, le club présidé par Florentino Pérez compterait renforcer son milieu de terrain. Pour ce faire, la Maison-Blanche aurait identifié quatre profils sur le marché : Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Adam Wharton et Kees Smit.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a recruté quatre joueurs au total : Dean Huijsen (défenseur central), Trent Alexander-Arnold (arrière droit), Alvaro Carreras (latéral gauche) et Franco Mastantuono (ailier droit).

Le Real Madrid veut étoffer son milieu de terrain Si le mercato hivernal ouvrira ses portes au début de l'année 2026, le Real Madrid aurait déjà la tête à la prochaine fenêtre de transferts estivale. En effet, la Maison-Blanche aurait programmé ses emplettes pour l'intersaison.