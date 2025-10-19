PSG - Transfert de Pacho : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 40M€ durant l'été 2024, Willian Pacho a confirmé sa montée en puissance en Europe après avoir connu deux premiers clubs à savoir le Royal Antwerp puis l'Eintracht Francfort. D'ailleurs, Joachim Vercaigne, directeur du recrutement du club belge, reconnaît avoir été très impressionné par le niveau de l'international équatorien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG avait déboursé 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort qui l'avait attiré un an plus tôt du Royal Antwerp, son premier club en Europe. Joachim Vercaigne, directeur du recrutement du club belge à cette époque, raconte d'ailleurs les premiers pas de Willian Pacho sur le Vieux Continent. Et immédiatement, ce fut un choc.

Pacho a impressionné dès ses débuts en Europe « C'était sa première expérience en Europe et normalement, quand tu mets un jeune joueur, tu t'attends à ce qu'il fasse des erreurs. Lui n'en faisait jamais. Allez, peut-être une fois contre le Sporting Charleroi. Mais une erreur dans toute la saison, franchement... », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.