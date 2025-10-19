Transfert de Donnarumma : Il se trompe totalement au PSG !

Alexis Brunet

La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a affiché une forme étincelante avec le PSG. L’Italien a finalement quitté le club de la capitale lors du mercato estival et Matvey Safonov pensait alors avoir plus de temps de jeu, d’autant plus que les dirigeants parisiens ont recruté Lucas Chevalier pour remplacer l’ancien Milanais, qui n’est pas une star. Force est de constater que le Russe s’est bien trompé.

C’est l’un des transferts les plus surprenants du mercato estival. Pourtant en très grande forme la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG, qui ne comptait plus sur lui. Un choix difficilement compréhensible, d’autant plus que l’Italien, désormais joueur de Manchester City, a quelques temps plus tard été élu meilleur gardien du monde.

Matvey Safonov pensait jouer plus avec le départ de Donnarumma Avec le départ de Gianluigi Donnarumma, le PSG a dû opérer des changements dans le secteur des gardiens de but cet été. Pour remplacer l’Italien, le club de la capitale a décidé de miser sur Lucas Chevalier, qui a directement pris la place de titulaire dans les buts. L’ancien Lillois a depuis joué tous les matchs et cela ne plait pas tellement à Matvey Safonov. D’après les informations de L’Équipe, le Russe pensait jouer davantage avec le départ de l’ancien Milanais et l’arrivée du Français. Force est de constater qu’il s’est trompé car il n’a pas disputé la moindre minute sous le maillot parisien cette saison.