PSG : Luis Enrique a tranché, transfert réclamé !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est offert les services de Lucas Chevalier, pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Le Français est immédiatement devenu titulaire dans les buts du club de la capitale, au détriment de Matvey Safonov. Une situation qui agace le Russe, qui voudrait donc quitter le récent champion d’Europe au plus vite.

Cet été, le secteur des gardiens de but a beaucoup changé au PSG. Tout d’abord, le club de la capitale s’est séparé de Gianluigi Donnarumma. Pourtant héroïque la saison dernière, l’Italien a été poussé vers la sortie et a donc rejoint Manchester City. Pour le remplacer, Paris a décidé de miser sur Lucas Chevalier, qui est arrivé pour 40M€ en provenance du LOSC. Enfin, Luis Campos a également mis la main sur Renato Marin, pour remplacer numériquement Arnau Tenas.

Chevalier joue tous les matchs du PSG Lucas Chevalier a donc changé de statut en rejoignant le PSG, surtout que l’ancien Lillois a directement été intronisé titulaire. Depuis le début de la saison, le Français a joué tous les matchs du club de la capitale, que cela soit en Ligue 1 ou bien en Ligue des champions, ce qui ne laisse donc rien du tout aux autres portiers parisiens.