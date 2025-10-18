Transfert à 20M€ : La presse espagnole se paie le PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, Strasbourg a décidé de miser 20M€ bonus compris sur Joaquin Panichelli qui évoluait alors en deuxième division espagnole. Un pari qui s’est avéré payant car le buteur a inscrit un doublé ce vendredi contre le PSG au Parc des princes. La presse ibérique s’est donc permis de gentiment chambrer le club de la capitale.

Sans Ousmane Dembélé, mais avec Désiré Doué titulaire, le PSG recevait Strasbourg vendredi soir au Parc des princes. Le milieu offensif arrivé de Rennes à l’été 2024 s’est d’ailleurs distingué pour son grand retour à la compétition en signant une passe décisive pour Bradley Barcola sur l’ouverture du score parisienne.

Panichelli a marqué des points face au PSG Malgré cette passe décisive de Désiré Doué, le PSG n’a pas réussi à mettre la main sur les trois points vendredi soir. Le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 3-3 face à Strasbourg. Les Alsaciens ont notamment pu compter sur un Joaquin Panichelli en très grande forme, qui a inscrit un doublé. L’Argentin a beaucoup pesé sur la défense parisienne et il a donc marqué des points dans la tête de Liam Rosenior.