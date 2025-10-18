15M€ : Le transfert de «rêve» qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Si le PSG a pris une toute autre dimension après son sacre en Ligue des champions, les intentions des dirigeants sur le mercato restent les mêmes. Le club de la capitale souhaiter continuer à miser sur la jeunesse. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi des vues sur Gilberto Mora. L’international mexicain rêverait toutefois d’une autre destination.

Après avoir remporté la Ligue des champions en mai dernier, le PSG a changé de dimension. Mais les dirigeants parisiens entendent poursuivre leur travail sur le mercato en continuant de miser sur la jeunesse. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs coché un nom sur leur liste ces dernières semaines : Gilberto Mora.

Le PSG a des vues sur Gilberto Mora Du haut de ses 17 ans, le jeune milieu offensif est l’une des grandes sensations au Mexique. Luis Campos espérerait donc l’offrir à Luis Enrique au PSG. Le prodige du Club Tijuana ne manquerait toutefois pas de prétendants sur le marché des transferts. Estimé à 15M€, l’international mexicain aurait même une destination de rêve, et il ne s’agirait pas de la Ligue 1.