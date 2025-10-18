PSG - Real Madrid : «C’était le temps du changement», la grande annonce de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour voir Kylian Mbappé enfin rejoindre le Real Madrid. Alors que la Casa Blanca tournait autour du Français depuis un moment, ça a donc pu se concrétiser avec la fin de son contrat au PSG. Ne voulant pas prolonger, Mbappé s’est envolé pour Madrid, estimant que le moment de changer de club était venu.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Après avoir passé 7 ans au PSG, le Français a réalisé son rêve en signant avec la Casa Blanca. Après avoir essuyé de nombreux échecs, le Real Madrid a donc fini par réussir à mettre la main sur Mbappé, qui a voulu découvrir autre chose malgré de belles années passées à Paris.

« Paris, c’est une ville qui n’a de temps pour personne » Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a été interrogé sur les changements vécus après ses années au PSG. Au micro de Brut, le Français a alors expliqué : « C’est quoi les différences avec la vie parisienne ici ? Je suis moins dans le speed. Paris, c’est une ville qui n’a de temps pour personne. Elle fonce et tu dois être dans le rythme de la ville. Ici, tu peux avoir ton propre rythme, tu peux prendre le temps de faire et apprécier les choses ».