Kylian Mbappé : Le pactole touché après avoir quitté le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après 7 années passés au PSG, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid en 2024, le club dont il rêve depuis l'enfance. L'attaquant français a connu une adaptation difficile mais il traverse désormais une période incroyable, enchaînant les buts. Le joueur de 26 ans fait évidemment des stars du football depuis des années et il n'est pas surprenant de le voir parmi les joueurs les mieux payés dans le monde.

Désigné parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé a un rayonnement international important. L'attaquant français attire forcément le regard et a de nombreux contrats qui lui font gagner beaucoup d'argent. Il pointe ainsi à la 4ème place du classement des joueurs les mieux payés en 2025 d'après Forbes.

81M€ pour Mbappé Comme le rapporte le magazine économique américain, Kylian Mbappé n'est effectivement devancé que par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et son compatriote Karim Benzema, qui le dépasse tout juste avec 89M€. L'attaquant du Real Madrid est donc à 81M€, une somme qui inclut son salaire et ses sponsors, bien loin des 239M€ de la star portugaise, qui triomphe en tête de ce classement depuis des années.