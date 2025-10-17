Transfert de Mbappé : Il balance tout sur les négociations avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, annoncé dans les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé signe finalement au PSG. Ayant explosé avec l'AS Monaco, le Français quitte donc le Rocher après l'accord trouvé entre les deux clubs. Président monégasque de l'époque, Vadim Vasilyev était donc au coeur de cette opération Mbappé et voilà qu'il en a dit plus sur les négociations avec le PSG.

« Le Real Madrid a envoyé une offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller ». Comme révélé par Vadim Vasilyev, ancien président de Monaco, Kylian Mbappé n'a pas voulu signer au Real Madrid, préférant rejoindre le PSG en 2017. Entre les deux clubs de Ligue 1, il a donc fallu négocier pour arriver jusqu'à un accord pour le transfert à 180M€ de Mbappé. Cela s'est donc joué entre Vasilyev et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, mais pas seulement...

« Il y a eu des discussions directes avec Nasser mais... » Directement impliqué donc dans les négociations pour le transfert de Kylian Mbappé, Vadim Vasilyev a raconté les échanges avec le PSG. L'ancien président de l'AS Monaco a alors confié pour Sacha Tavolieri : « Il y a eu des discussions directes avec Nasser mais il y a aussi eu un gros travail fait par le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique. Il a négocié 80% ou les trois-quarts. Après, bien sûr, la décision finale a été prise par Nasser ou bien par l’émir parce que le montant était important ».