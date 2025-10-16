Transfert annulé, il signe au PSG !

A la fin du mois de septembre, Quentin Ndjantou effectuait ses débuts en professionnel avec le PSG. Depuis, le jeune joueur né en 2007 a connu ses débuts en Ligue des Champions, puis sa première titularisation à Paris dans la foulée. Ayant réalisé des débuts prometteurs, le natif d’Arpajon aurait pu connaître une destinée différente au sein d’un autre club. Explications.
Il fait assurément partie des belles surprises du PSG sur ce début de saison. Lors de ces premières semaines de compétition, le club parisien n’a pas été épargné par les blessures. De ce fait, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes éléments du centre de formation.
De bons débuts pour Quentin Ndjantou avec le PSG
Entré en jeu contre Auxerre fin septembre, Quentin Ndjantou a fait grosse impression aux supporters parisiens, mais également au staff du PSG. A nouveau entré en jeu contre Barcelone en Ligue des Champions, le joueur de 18 ans a ensuite enchaîné avec sa première titularisation contre le LOSC avant la trêve. Positionné au milieu de terrain par Luis Enrique, le crack né en 2007 réalise de très bons débuts, et pourrait bénéficier de plus de temps de jeu à l’avenir.
Le Titi Parisien approché par l’Ajax
Mais comme l’indique l’Equipe, sa trajectoire aurait pu être totalement différente. S’il a signé son contrat professionnel le liant au PSG jusqu’en 2028 en juillet dernier, Quentin Ndjantou a été approché par l’Ajax, qui lui promettait un rôle avec l’équipe première. Mais le numéro 47 a décidé de s’engager dans la durée à Paris, persuadé qu’il peut s’y imposer...