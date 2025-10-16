Transfert annulé, il signe au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la fin du mois de septembre, Quentin Ndjantou effectuait ses débuts en professionnel avec le PSG. Depuis, le jeune joueur né en 2007 a connu ses débuts en Ligue des Champions, puis sa première titularisation à Paris dans la foulée. Ayant réalisé des débuts prometteurs, le natif d’Arpajon aurait pu connaître une destinée différente au sein d’un autre club. Explications.

Il fait assurément partie des belles surprises du PSG sur ce début de saison. Lors de ces premières semaines de compétition, le club parisien n’a pas été épargné par les blessures. De ce fait, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes éléments du centre de formation.

De bons débuts pour Quentin Ndjantou avec le PSG Entré en jeu contre Auxerre fin septembre, Quentin Ndjantou a fait grosse impression aux supporters parisiens, mais également au staff du PSG. A nouveau entré en jeu contre Barcelone en Ligue des Champions, le joueur de 18 ans a ensuite enchaîné avec sa première titularisation contre le LOSC avant la trêve. Positionné au milieu de terrain par Luis Enrique, le crack né en 2007 réalise de très bons débuts, et pourrait bénéficier de plus de temps de jeu à l’avenir.