Six renforts arrivent au PSG !

Le PSG a été frappé par une véritable malédiction ces dernières semaines. Les pépins physiques plus ou moins graves se sont enchaînés chez les Rouge-et-Bleu. Mais tout semble être en train de rentrer dans l’ordre. À l’occasion de la réception du RC Strasbourg ce vendredi au Parc des Princes, Luis Enrique pourrait compter sur six renforts de poids.
L'infirmerie se vide au PSG !
Comme le rapporte Le Parisien, l’infirmerie serait en train de se vider petit à petit au PSG. Certains cadres devraient prochainement faire leur retour à la compétition. La formation parisienne devrait faire un point sur les participations potentielles de Fabian Ruiz, Joao Neves et Senny Mayulu. Khvicha Kvaratskhelia, qui avait manqué les deux derniers matchs du PSG, a disputé 159 minutes avec la Géorgie pendant la dernière trêve internationale et pourrait donc être de la partie contre le RC Strasbourg.
Désiré Doué et Ousmane Dembélé enfin de retour ?
Enfin, le PSG pourrait récupérer Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Blessés depuis le 5 septembre, les deux attaquants parisiens seraient sur le retour. Luis Enrique devrait trancher au dernier moment pour ces deux cas. À voir maintenant ce que le technicien espagnol décidera de faire, sachant que le PSG affrontera le Bayer Leverkusen le 21 octobre en Ligue des champions. À suivre...