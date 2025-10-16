Six renforts arrivent au PSG !

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, le PSG a été frappé par une malédiction. Mais celle-ci semble toucher à sa fin. L’infirmerie commencerait en effet à se vider chez les Rouge-et-Bleu. Luis Enrique pourrait d’ailleurs compter sur six renforts de poids dès ce vendredi pour la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes.

Le PSG a été frappé par une véritable malédiction ces dernières semaines. Les pépins physiques plus ou moins graves se sont enchaînés chez les Rouge-et-Bleu. Mais tout semble être en train de rentrer dans l’ordre. À l’occasion de la réception du RC Strasbourg ce vendredi au Parc des Princes, Luis Enrique pourrait compter sur six renforts de poids.

L'infirmerie se vide au PSG ! Comme le rapporte Le Parisien, l’infirmerie serait en train de se vider petit à petit au PSG. Certains cadres devraient prochainement faire leur retour à la compétition. La formation parisienne devrait faire un point sur les participations potentielles de Fabian Ruiz, Joao Neves et Senny Mayulu. Khvicha Kvaratskhelia, qui avait manqué les deux derniers matchs du PSG, a disputé 159 minutes avec la Géorgie pendant la dernière trêve internationale et pourrait donc être de la partie contre le RC Strasbourg.