PSG : L’accident qui fait vivre un calvaire aux proches d'un joueur…

Victime d'un grave accident de cheval en mai 2023, Sergio Rico a surmonté cette épreuve et a repris sa carrière à Al-Gharafa, au Qatar. Dans un entretien avec Le Parisien, l’ancien portier du PSG est revenu sur le courage de ses proches, et plus particulièrement celui de sa femme.
Le 28 mai 2023, Sergio Rico, alors joueur du PSG, était victime d'un grave accident de cheval qui l'avait plongé dans le coma 26 jours. Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’Espagnol a pu reprendre sa carrière normalement et évolue désormais à Al-Gharafa (Qatar). Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien portier donne de ses nouvelles et revient sur ce jour qui a changé sa vie.
« Je n’ai jamais senti que j’allais mourir »
« J’étais dans le coma, dans un état d’engourdissement total. Je n’ai donc jamais senti que j’allais mourir. C’est après, en voyant l’émotion que mon accident a suscitée, que j’ai pris conscience de la gravité. Sur le moment, dans ma tête, je croyais simplement que c’était une blessure comme une autre », confie Sergio Rico, qui se dit aujourd’hui « au top de [s]a forme ».
« Ma famille, ma femme, mes amis les plus proches… ce sont eux qui ont le plus souffert »
L’ancien joueur du PSG le reconnaît, cet épisode de sa vie fut beaucoup plus compliqué à gérer pour son entourage. « Sans aucun doute, répond-il au Parisien. Ma famille, ma femme, mes amis les plus proches… ce sont eux qui ont le plus souffert, qui ont dû affronter les mauvaises nouvelles, l’incertitude, alors que moi je n’étais conscient de rien. Ils ont été très courageux. Je suis fier d’eux et j’ai beaucoup de chance de les avoir. » La femme de Sergio Rico a particulièrement eu du mal à surmonter l’épreuve : « Ce n’est pas un accident comme les autres. On essaie de mettre cela de côté, car ça a été très dur pour elle, bien plus que pour moi. Mais après cette épreuve si triste, nous avons connu un immense bonheur avec la naissance de notre fille Carla (en septembre 2024). Elle a été une lueur d’espoir pour nous, on est tellement heureux aujourd’hui de pouvoir profiter d’elle… »