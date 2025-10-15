PSG : L’accident qui fait vivre un calvaire aux proches d'un joueur…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d'un grave accident de cheval en mai 2023, Sergio Rico a surmonté cette épreuve et a repris sa carrière à Al-Gharafa, au Qatar. Dans un entretien avec Le Parisien, l’ancien portier du PSG est revenu sur le courage de ses proches, et plus particulièrement celui de sa femme.

Le 28 mai 2023, Sergio Rico, alors joueur du PSG, était victime d'un grave accident de cheval qui l'avait plongé dans le coma 26 jours. Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’Espagnol a pu reprendre sa carrière normalement et évolue désormais à Al-Gharafa (Qatar). Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien portier donne de ses nouvelles et revient sur ce jour qui a changé sa vie.

« Je n’ai jamais senti que j’allais mourir » « J’étais dans le coma, dans un état d’engourdissement total. Je n’ai donc jamais senti que j’allais mourir. C’est après, en voyant l’émotion que mon accident a suscitée, que j’ai pris conscience de la gravité. Sur le moment, dans ma tête, je croyais simplement que c’était une blessure comme une autre », confie Sergio Rico, qui se dit aujourd’hui « au top de [s]a forme ».