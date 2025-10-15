Messi - Neymar : Punition à 65M€ au PSG !

Amadou Diawara

Il y a trois ans, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a été sanctionné par l'UEFA, et ce, parce qu'il avait dérogé aux règles du fair-play financier. Alors que les salaires de Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé et compagnie coutaient une fortune, le club de la capitale a été condamné à payer 65M€ d'amende.

Depuis le rachat de QSI, le PSG a dépensé sans compter pour pouvoir « rêver plus grand ». En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour s'attacher les services des plus grandes vedettes de la planète, notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. D'ailleurs, le PSG a déboursé environ 180M€ pour recruter l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco, et 222M€ pour arracher le Brésilien au FC Barcelone.

Le PSG a dépensé une fortune pour Messi, Neymar... Comme l'a rappelé L'Equipe, le PSG a été sanctionné par l'UEFA il y a tout juste trois ans. Ayant lâché une fortune pour son recrutement et pour sa masse salariale, le club de la capitale a écopé de 65M€ d'amende, dont 10M€ à payer immédiatement. Mais aujourd'hui, le PSG est dans les clous du fair-play financier.