«J’ai pris conscience de la gravité»: Un joueur du PSG passé proche de la mort, la très grosse frayeur

Sergio Rico, ancien gardien du Paris Saint-Germain, a vu sa vie chambouler un jour de mai 2023 après un accident de cheval. Deux ans et demi plus tard, le portier de 32 ans, victime d’un traumatisme crânien, a retrouvé les terrains avec Al Gharafa et se confie sur cette expérience.

En mai 2023, Sergio Rico, évoluant encore au Paris Saint-Germain, était victime d’un grave accident de cheval qui aurait pu lui coûter la vie. Alors que les fins de saison du club de la capitale sont généralement festives, l’inquiétude était de mise pour la santé de l’Espagnol, se trouvant dans un état inquiétant. Deux ans et demi plus tard, Sergio Rico s’en est tiré et a même pu reprendre sa carrière, du côté d’Al Gharafa. Interrogé par Le Parisien, il revient sur cet accident qui a bouleversé sa vie.

« Au top de ma forme » « Je suis au top de ma forme, annonce l’ancien joueur du PSG. Depuis que j’ai reçu le feu vert des médecins, je ne sens aucune différence par rapport à celui que j’étais avant l’accident. J’ai retrouvé toutes mes facultés, tant sur le plan sportif que dans la vie quotidienne. Grâce à Dieu, tout cela n’est plus qu’une anecdote, une histoire à raconter et qui, finalement, se termine bien. »