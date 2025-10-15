PSG - Bradley Barcola : Le coup de cœur avec un rappeur !

Axel Cornic

La frontière entre la musique et le football a toujours été très mince et cela se voit notamment avec la génération actuelle et le rap. Beaucoup de musiques font référence au football ou aux footballeurs et c’est le cas avec Nono La Grinta, qui rend hommage à Bradley Barcola dans son morceau Terrain.

On ne compte plus les références au football dans le rap d’aujourd’hui. Et le phénomène a explosé avec la victoire du PSG en Ligue des Champions en fin de saison dernière ! Il faut dire que la scène parisienne est riche en talent, qui en plus de la musique sont passionnés du ballon rond.

« On est super connectés, il streame mes sons, c’est la famille » Invité sur RMC dans le podcast Double Contact, Nono La Grinta s’est confié au sujet de son lien avec le football, parlant notamment de son amitié avec Bradley Barcola. « C’est mon frère, on est ensemble. On est super connectés, il streame mes sons, c’est la famille » a expliqué le rappeur du 19e arrondissement de la capitale.