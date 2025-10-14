Surprise, un joueur du PSG s’en va !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le dur au PSG où il n'a pas encore eu droit à la moindre minute de jeu cette saison, Matvey Safonov a également surpris son Monde en Russie puisque le gardien de 26 ans a quitté subitement le rassemblement de sa sélection nationale pour rentrer à Paris. Le sélectionneur, Valeri Karpin, s'en est expliqué.

Recruté par le PSG durant le mercato estival 2024 en provenance de Krasnodar pour 20M€, Matvey Safonov (26 ans) vit une expérience pour l'instant assez compliquée dans la capitale. Barré la saison passé par Gianluigi Donnarumma, le gardien russe doit désormais évoluer dans l'ombre de Lucas Chevalier et n'a d'ailleurs pas eu droit à la moindre minute de jeu cette saison en match officiel avec le PSG.

Safonov quitte la Russie Mais Safonov vient également de faire parler de lui en Russie, puisque le joueur du PSG a subitement quitté la sélection nationale en plein rassemblement, et sans raison apparente. Valeri Karpin, le sélectionneur russe, s'en est expliqué en conférence de presse : « Rien de grave ne lui est arrivé. Il a été libéré car il n'était pas prévu de l'utiliser, même comme remplaçant », explique-t-il.