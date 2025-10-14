Zinedine Zidane : Le coup de foudre au PSG !

Axel Cornic

Vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est unanimement applaudi comme la meilleure équipe d’Europe en ce moment. Et certains des joueurs de Luis Enrique semblent même avoir tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, qui continue de suivre de près le monde du football même s’il n’y a plus aucun rôle depuis 2021.

Depuis le début du projet QSI, le PSG a régulièrement été la cible des critiques. Mais tout a changé en 2025, puisqu’avec Luis Enrique c’est un tout nouveau visage du club parisien qui é été montré. Un visage séduisant, mais surtout glorieux, avec notamment la victoire en Ligue des Champions.

Un nouveau Paris Désormais, tout le monde semble vouloir prendre le PSG comme exemple, notamment avec sa gestion des jeunes talents. Mais ce qui a vraiment fait la force de l’équipe la saison dernière reste le milieu de terrain formé par Fabian Ruiz, Joao Neves ainsi que Vitinha, avec ce dernier qui a d’ailleurs terminé 3e au Ballon d’Or 2025.