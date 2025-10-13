Zinedine Zidane, la bagarre évitée de justesse !

Axel Cornic

Ce dimanche, Zinedine Zidane fait la Une de l’actualité en Italie, avec son apparition au Festival dello Sport de Trento. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a répondu aux questions des médias présents, révélant notamment quelques anecdotes surprenantes concernant son passage à la Juventus.

Il ne joue plus depuis 2006, il n’entraine plus depuis 2021, mais Zinedine Zidane fait toujours parler de lui. C’est le cas ce dimanche, puisque le Français était l’un des invités de marque du Festival dello Sport de Trento, organisé par le quotidien La Gazzetta dello Sport.

« Les années passées à Turin ont été merveilleuses » Aux médias présents, le Français a abordé plusieurs moments importants de sa carrière, notamment son passage à la Juventus de 1996 à 2001. « Les années passées à Turin ont été merveilleuses » a déclaré Zinedine Zidane. « Je venais de France, où le football était excellent, mais pas comme à la Juve ».