Zinedine Zidane quitte la France, la déclaration d’amour surprise !

Axel Cornic

Présent au Festival dello Sport de Trento en Italie, Zinedine Zidane s’est largement confié aux médias transalpins, abordant notamment les moments forts de sa carrière. Et le Français a notamment parlé de son passage à la Juventus, un club qui semble être resté dans son cœur.

Quand on a eu une carrière comme celle de Zinedine Zidane, les moments forts sont nombreux. Il y a évidemment les titres avec l’équipe de France, mais l’ancien numéro 10 semble également avoir gardé un très bon souvenir de son passage en Italie, où il a porté le maillot de la Juventus de 1996 à 2001.

« Les années passées à Turin ont été merveilleuses » C’est en tout cas ce qu’il a confié ce dimanche, en marge d’un grand évènement sportif organisé dans le nord de l’Italie. « Les années passées à Turin ont été merveilleuses. Je venais de France, où le football était excellent, mais pas comme à la Juve » a expliqué Zinedine Zidane, d’après Sky Sport Italia.