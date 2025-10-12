Zinedine Zidane quitte la France, la déclaration d’amour surprise !

Présent au Festival dello Sport de Trento en Italie, Zinedine Zidane s’est largement confié aux médias transalpins, abordant notamment les moments forts de sa carrière. Et le Français a notamment parlé de son passage à la Juventus, un club qui semble être resté dans son cœur.
Quand on a eu une carrière comme celle de Zinedine Zidane, les moments forts sont nombreux. Il y a évidemment les titres avec l’équipe de France, mais l’ancien numéro 10 semble également avoir gardé un très bon souvenir de son passage en Italie, où il a porté le maillot de la Juventus de 1996 à 2001.
« Les années passées à Turin ont été merveilleuses »
C’est en tout cas ce qu’il a confié ce dimanche, en marge d’un grand évènement sportif organisé dans le nord de l’Italie. « Les années passées à Turin ont été merveilleuses. Je venais de France, où le football était excellent, mais pas comme à la Juve » a expliqué Zinedine Zidane, d’après Sky Sport Italia.
« Agnelli m'appelait à 6 heures du matin pour me féliciter »
« À Turin, j'ai vite compris que la seule chose importante était de gagner, toujours. À domicile comme à l'extérieur » a poursuivi Zidane, avant de parler de l’ancien propriétaire de la Juventus, Giovanni Agnelli. « Ce qui m'a le plus marqué chez Giovanni Agnelli, c'est que quand je jouais bien, il m'appelait à 6 heures du matin pour me féliciter. C'était un gentleman, on voyait qu'il était un passionné de football ».