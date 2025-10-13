Zinedine Zidane valide, le PSG a fait un coup magistral !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas raté en s’attachant les services de Vitinha puis Joao Neves, devenus des titulaires indiscutables sous les ordres de Luis Enrique. Les observateurs sont conquis, y compris Zinedine Zidane, impressionnés par les deux milieux de terrains du club de la capitale.

Si le PSG est parvenu à remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, c’est en partie grâce à la solidité et à la créativité de son milieu de terrain. En plus d’un Fabian Ruiz transformé, Luis Enrique a pu compter sur la paire portugaise Vitinha - Joao Neves qui fait l’unanimité. Zinedine Zidane, aussi, est séduit par les deux joueurs du PSG.

Zidane fan de Vitinha et Neves Présent dimanche au Festival Dello Sport, organisé par le journal italien la Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane a révélé l’identité des joueurs en activité qu’il aime regarder, citant les deux internationaux portugais du PSG. « Ils ne perdent jamais le ballon », s’est justifié l’ex-entraîneur du Real Madrid, impressionné.