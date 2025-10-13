Zinedine Zidane valide, le PSG a fait un coup magistral !

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas raté en s’attachant les services de Vitinha puis Joao Neves, devenus des titulaires indiscutables sous les ordres de Luis Enrique. Les observateurs sont conquis, y compris Zinedine Zidane, impressionnés par les deux milieux de terrains du club de la capitale.
Si le PSG est parvenu à remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, c’est en partie grâce à la solidité et à la créativité de son milieu de terrain. En plus d’un Fabian Ruiz transformé, Luis Enrique a pu compter sur la paire portugaise Vitinha - Joao Neves qui fait l’unanimité. Zinedine Zidane, aussi, est séduit par les deux joueurs du PSG.
Zidane fan de Vitinha et Neves
Présent dimanche au Festival Dello Sport, organisé par le journal italien la Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane a révélé l’identité des joueurs en activité qu’il aime regarder, citant les deux internationaux portugais du PSG. « Ils ne perdent jamais le ballon », s’est justifié l’ex-entraîneur du Real Madrid, impressionné.
« On dirait qu’ils jouent à ce niveau depuis vingt ans »
Le PSG a réalisé un coup magistral en s’attachant les services de Vitinha puis Joao Neves, devenu des éléments essentiels de l’équipe dirigée par Luis Enrique. « Ils sont jeunes mais ça ne se voit pas, réagissait Fabian Ruiz au sujet de ses deux coéquipiers, dans un entretien accordé à L’Équipe. On dirait qu’ils jouent à ce niveau depuis vingt ans. Ils ne fatiguent jamais de courir, de presser, de se déplacer constamment. Quand tu dois les prendre au marquage, ils sont vraiment pénibles. Avec le ballon, ils sont très doués. Ils adorent l’avoir, et ne le perdent jamais. Viti et Joao ne connaissent pas la peur. Ce sont des joueurs complets avec une belle frappe. Ils vont apporter beaucoup de choses au PSG ».