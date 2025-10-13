PSG : La sortie de Mbappé qui va faire enrager le Qatar !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé du PSG au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé ne voit pas beaucoup de différence entre les deux clubs, si ce n’est que celui dans lequel il évolue actuellement est le meilleur du monde. Le capitaine de l’équipe de France estime que cela ajoute une pression supplémentaire, mais qui est positive.

Dans un entretien accordé à Movistar, Kylian Mbappé est revenu sur ses sept années passées au PSG et sa nouvelle expérience au Real Madrid depuis un peu plus d’un an. Quand il a été interrogé sur les différences entre les deux, l’attaquant de 26 ans a donné une réponse qui risque de ne pas faire plaisir à son ancien club.

« La seule différence, c'est que c'est le meilleur club du monde » « Je n’ai pas vu beaucoup de différence avec le PSG ? Non, non, non ! La seule différence, c'est que c'est le meilleur club du monde. Tu as vu tous les joueurs qui sont passés par là et les titres qu'ils ont remportés », a répondu Kylian Mbappé.