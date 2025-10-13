PSG : Zaïre-Emery retourne dans son ancienne équipe, l'énorme changement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté depuis le début de la saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a fait son retour avec les Espoirs alors que Didier Deschamps ne l'a pas convoqué. Sélectionneur des Bleuets, Gérald Baticle se réjouit d'ailleurs de ce changement et encense le joueur du PSG.

Pour la deuxième fois de suite, Warren Zaïre-Emery n'a pas été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Le milieu de terrain du PSG paye son rendement décevant des derniers mois, mais cette fois-ci, il a retrouvé l'équipe de France Espoirs.

Baticle salue Zaïre-Emery « Avec les grands joueurs, c'est souvent assez simple. Pour toutes les situations, ils ont un grand professionnalisme pour adopter les bonnes attitudes. Et dans toutes les situations de jeu lors des matchs, ils ont les bonnes réponses pour être efficaces et faire avancer notre jeu dans le bon sens », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.