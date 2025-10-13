PSG : Zaïre-Emery retourne dans son ancienne équipe, l'énorme changement !

En difficulté depuis le début de la saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a fait son retour avec les Espoirs alors que Didier Deschamps ne l'a pas convoqué. Sélectionneur des Bleuets, Gérald Baticle se réjouit d'ailleurs de ce changement et encense le joueur du PSG.
Pour la deuxième fois de suite, Warren Zaïre-Emery n'a pas été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Le milieu de terrain du PSG paye son rendement décevant des derniers mois, mais cette fois-ci, il a retrouvé l'équipe de France Espoirs.
Baticle salue Zaïre-Emery
« Avec les grands joueurs, c'est souvent assez simple. Pour toutes les situations, ils ont un grand professionnalisme pour adopter les bonnes attitudes. Et dans toutes les situations de jeu lors des matchs, ils ont les bonnes réponses pour être efficaces et faire avancer notre jeu dans le bon sens », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
« À l'entraînement, il rayonne par son talent, son niveau et, puis en match, il est au cœur du jeu, il est capitaine, il est meneur. Il met sa patte sur le jeu collectif et ça nous donne beaucoup de garanties dans notre confiance et dans toutes nos valeurs de jeu », ajoute Gérald Baticle.