Donnarumma : L'humiliation après le PSG !

Alors qu'il réalise un début de saison encourageant avec Manchester City, qu'il a rejoint en provenance du PSG cet été, Gianluigi Donnarumma est toutefois retombé dans ses travers avec sa sélection samedi soir. Bien que sa boulette n'ait pas eu de conséquence pour l'Italie, qui a dominé l'Estonie (3-1), l'ancien Parisien se fait fracasser de l'autre côté des Alpes.
Durant l'été, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par Luis Enrique qui a réclamé le transfert Lucas Chevalier, recruté par le PSG pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC. Le portier italien a donc décidé de rejoindre Manchester City où il réalise de solides débuts. Difficile d'en dire autant en sélection.
Donnarumma se fait fracasser en Italie
En effet, samedi soir contre l'Estonie, Gianluigi Donnarumma a réalisé une boulette assez surprenante en relâchant un centre anodin. Une erreur qui n'a pas eu de conséquence puisque les Italiens se sont tout de même imposés (3-1). Mais la presse transalpine n'a pas épargné l'ancien portier du PSG. « Une terrible erreur, difficile à commenter. Le centre est inoffensif, mais il parvient à laisser filer le ballon. Trop complaisant », écrit par exemple Il Messaggero.
«Il s’est trahi par une erreur sensationnelle»
Le Corriere della Sera a également noté la boulette du portier de Manchester City assurant que « l’erreur est grave, même si elle n’affecte pas le résultat. Un manque de concentration qu’un grand gardien comme Gigio ne peut pas se permettre. » Enfin, c'est Sportmediaset qui est probablement le plus dur avec Gianluigi Donnarumma : « Il s’est trahi par une erreur sensationnelle. Une heure et quart passée à regarder les autres jouer. Des gants gelés et une terrible erreur qui a offert un but à l’adversaire. » Une nouvelle soirée difficile pour le gardien italien.