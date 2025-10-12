Donnarumma : L'humiliation après le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il réalise un début de saison encourageant avec Manchester City, qu'il a rejoint en provenance du PSG cet été, Gianluigi Donnarumma est toutefois retombé dans ses travers avec sa sélection samedi soir. Bien que sa boulette n'ait pas eu de conséquence pour l'Italie, qui a dominé l'Estonie (3-1), l'ancien Parisien se fait fracasser de l'autre côté des Alpes.

Durant l'été, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par Luis Enrique qui a réclamé le transfert Lucas Chevalier, recruté par le PSG pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC. Le portier italien a donc décidé de rejoindre Manchester City où il réalise de solides débuts. Difficile d'en dire autant en sélection.

Donnarumma se fait fracasser en Italie En effet, samedi soir contre l'Estonie, Gianluigi Donnarumma a réalisé une boulette assez surprenante en relâchant un centre anodin. Une erreur qui n'a pas eu de conséquence puisque les Italiens se sont tout de même imposés (3-1). Mais la presse transalpine n'a pas épargné l'ancien portier du PSG. « Une terrible erreur, difficile à commenter. Le centre est inoffensif, mais il parvient à laisser filer le ballon. Trop complaisant », écrit par exemple Il Messaggero.