PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, c’est validé !

Lors de cette trêve internationale, Warren Zaïre-Emery n'a pas rejoint l'Equipe de France A comme il avait pris l'habitude de le faire mais les Espoirs pour deux rencontres des éliminatoires pour l'Euro U21. Le sélectionneur Gérald Baticle a eu un discours plutôt encourageant pour le milieu de terrain qui traverse une période compliquée au PSG.
Dépassé dans son club, Warren Zaïre-Emery était présent vendredi avec les Espoirs lors de la large victoire face aux Îles Féroé (6-0). Le milieu de terrain du PSG a rejoint à nouveau la sélection pour le plus grand bonheur du sélectionneur Gérald Baticle.
Warren Zaïre-Emery séduit pour son rôle de capitaine avec les Espoirs
Jeune pépite du PSG, Warren Zaïre-Emery a explosé avec son club. Mais à 19 ans, il présente des difficultés à continuer sur cette voie. Toutefois, chez les Espoirs, Gérald Baticle lui a rendu un bel hommage. « Avec les grands joueurs, c'est souvent assez simple. Pour toutes les situations, ils ont un grand professionnalisme pour adopter les bonnes attitudes. Et dans toutes les situations de jeu lors des matchs, ils ont les bonnes réponses pour être efficaces et faire avancer notre jeu dans le bon sens. À l'entraînement, il rayonne par son talent, son niveau et, puis en match, il est au cœur du jeu, il est capitaine, il est meneur. Il met sa patte sur le jeu collectif et ça nous donne beaucoup de garanties dans notre confiance et dans toutes nos valeurs de jeu » a déclaré le sélectionneur sur RMC.
Zaïre-Emery reboosté ?
En perte de vitesse au PSG ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery a du mal à suivre la dynamique incroyable de son club en termes de niveau de jeu. Cet épisode chez les Espoirs pourra peut-être lui servir, lui qui compte quand même 7 sélections en Equipe de France chez les A. A lui de trouver des solutions dans les prochains mois.