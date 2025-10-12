PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, c’est validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de cette trêve internationale, Warren Zaïre-Emery n'a pas rejoint l'Equipe de France A comme il avait pris l'habitude de le faire mais les Espoirs pour deux rencontres des éliminatoires pour l'Euro U21. Le sélectionneur Gérald Baticle a eu un discours plutôt encourageant pour le milieu de terrain qui traverse une période compliquée au PSG.

Dépassé dans son club, Warren Zaïre-Emery était présent vendredi avec les Espoirs lors de la large victoire face aux Îles Féroé (6-0). Le milieu de terrain du PSG a rejoint à nouveau la sélection pour le plus grand bonheur du sélectionneur Gérald Baticle.

Warren Zaïre-Emery séduit pour son rôle de capitaine avec les Espoirs Jeune pépite du PSG, Warren Zaïre-Emery a explosé avec son club. Mais à 19 ans, il présente des difficultés à continuer sur cette voie. Toutefois, chez les Espoirs, Gérald Baticle lui a rendu un bel hommage. « Avec les grands joueurs, c'est souvent assez simple. Pour toutes les situations, ils ont un grand professionnalisme pour adopter les bonnes attitudes. Et dans toutes les situations de jeu lors des matchs, ils ont les bonnes réponses pour être efficaces et faire avancer notre jeu dans le bon sens. À l'entraînement, il rayonne par son talent, son niveau et, puis en match, il est au cœur du jeu, il est capitaine, il est meneur. Il met sa patte sur le jeu collectif et ça nous donne beaucoup de garanties dans notre confiance et dans toutes nos valeurs de jeu » a déclaré le sélectionneur sur RMC.