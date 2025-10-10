PSG - Départ à l’étranger : Grosse annonce de Zaïre-Emery !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs été laissé de côté par Didier Deschamps et reversé en équipe de France espoirs. Mais le jeune milieu de terrain l’affirme malgré tout : il souhaite être de l’aventure à la Coupe du Monde 2026 et s’envoler en direction des USA, du Mexique et du Cana pour disputer la compétition.

Warren Zaïre-Emery (19 ans) peut-il encore espérer accrocher le wagon pour la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, qui se jouera en Amérique (USA, Mexique et Canada) ? Le jeune milieu de terrain du PSG peine à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs mois, et Didier Deschamps ne s’y est pas trompé en laissant Zaïre-Emery de côté pour le rassemblement actuel. Le titi du PSG a donc été rappelé avec les Espoirs, mais il vise malgré tout un départ en Amérique l’été prochain.

Zaïre-Emery vise la Coupe du Monde « Mon retour, je le vis bien. L’objectif n'est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du monde cet été. C'est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, c'est clairement un objectif. L’objectif ce sera dès novembre de revenir en A. Pour revenir, il faudra être performant. C'est à moi de faire les choses », lâche le joueur du PSG, qui vise donc un départ à l’étranger l’été prochain avec les Bleus pour la Coupe du Monde.