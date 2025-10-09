91M€ : Le PSG touche le pactole !

Amadou Diawara

Après avoir remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions, le PSG a disputé la Coupe du Monde des clubs. Finaliste de la compétition, le club emmené par Luis Enrique a perdu contre Chelsea, mais il a touché le jackpot en raflant environ 91,2M€.

Le PSG est entré dans la légende lors de la saison 2024-2025. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions.

Mondial des clubs : Le PSG a perdu contre Chelsea en finale En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu remporter la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, les hommes de Luis Enrique ont perdu contre Chelsea en finale (3-0, le 13 juillet). Malgré sa défaite contre les Blues, le PSG a touché le jackpot, et ce, grâce à sa belle épopée.