Polémique au PSG : Kylian Mbappé répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du LOSC (1-1). Formé au sein du club parisien, Ethan Mbappé a égalisé pour les Lillois en fin de rencontre. Présent au stade Pierre-Mauroy, Kylian Mbappé a célébré le but de son petit frère, ce qui lui a valu son lot de critiques. Présent en conférence de presse ce jeudi, le capitaine de l’équipe de France a répondu sans détour.

Un énorme sourire. Présent dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy dimanche soir, Kylian Mbappé a célébré le but de l’égalisation inscrit par son petit frère Ethan, qui n’a pas manqué de fêter sa réalisation contre le PSG. Le LOSC a arraché le nul face aux champions de France, mais la célébration de Kylian Mbappé pour Lille n’a pas plu à certains supporters parisiens.

La célébration de Mbappé à Lille fait jaser Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé garde des relations plutôt tendues avec son ancien club, à qui il réclame toujours 55M€ d’impayés. Forcément, cela a fait réagir sur les réseaux sociaux. Présent en conférence de presse ce jeudi avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a répondu à ce début de polémique.