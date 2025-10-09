PSG : «Un joueur fantastique» en plein scandale ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a quatre ans déjà, Nuno Mendes continue d’impressionner. Désormais, les observateurs sont unanimes : le latéral gauche portugais est sans doute le meilleur du monde à son poste. Et s’il est impressionné par le joueur de 23 ans, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin estime que son poste ne l’aide pas à obtenir le respect qu’il mérite.

Quelle suite pour Nuno Mendes ? Seulement âgé de 23 ans, le latéral du PSG sort d’une énorme saison avec le club parisien. 10ème du Ballon d’Or 2025, l’international Portugais semble parti sur de très bonnes bases sur cet exercice 2025-2026 avec notamment une prestation XXL contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Nuno Mendes, une véritable star Après avoir subi une blessure l’ayant privé des premiers mois de compétition lors de la saison 2023-2024 (la première de Luis Enrique au PSG), Nuno Mendes a depuis franchi de nombreux paliers. En plus d’être considéré comme le meilleur latéral gauche du monde, le numéro 25 fait également partie des plus grands footballeurs de la planète.