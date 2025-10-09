PSG - Transfert à 40M€ : Le grand changement annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé pas moins de 40M€ hors bonus cet été pour faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC, et le gardien français vit donc actuellement un énorme changement. D'autant que son rôle sur le terrain forcément évolue forcément en passant au PSG comme l'analyse un proche de Thibaut Courtois.

Le PSG a pris une décision radicale cet été en décidant de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie pour recruter Lucas Chevalier. Le portier de 23 ans, arrivé en provenance du LOSC pour 40M€, ne connait pas un début de saison de tout repos avec le PSG puisqu'il est déjà pointé du doigt, notamment après son erreur sur la pelouse de l'OM.

« C'est vraiment le onzième homme » Thierry Barnerat, analyste vidéo de Thibaut Courtois, affiche malgré tout son admiration pour le nouveau gardien du PSG : « Chevalier touche énormément de ballons, c'est vraiment le onzième homme. Il crée à chaque fois la supériorité numérique, dans l’ensemble des matchs, y compris lors de ses débuts contre Tottenham alors qu’il n’avait que quelques jours d’entraînement avec l’équipe. On ne voyait pas ça avant. C’est vraiment un plus incroyable. C’est une volonté du coach », constate-t-il.