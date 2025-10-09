PSG : Le mea culpa en direct après les moqueries contre l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au lendemain de sa première Ligue des Champions, le PSG avait décidé de fêter cela au Parc des Princes face à ses supporters. C'est à cette occasion que Jérôme Rothen s'était permis une petite moquerie à l'encontre de l'OM. Alors que ça a été mal pris par certains, l'ancien joueur du PSG a fait son mea culpa lors de son émission de radio.

En tant qu'ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen était plus heureux que jamais de la première Ligue des Champions du club de la capitale. Présent lors des festivités au Parc des Princes, il en a alors profité pour glisser un tacle à l'OM au moment où le micro lui a été tendu. « Moi je vais vous dire : À jamais les premiers à avoir gagné deux coupes d’Europe. Et oui on les éteint maintenant, c’est fini », avait alors lâché Rothen.

« Je n’avais pas l’étiquette animateur de RMC » Le fait est que cette sortie n'avait pas été appréciée par certains, à commencer par Eric Di Meco. Sur RMC, Jérôme Rothen est alors revenu sur ce chambrage à l'encontre de l'OM. Faisant quelque peu son mea culpa, l'ancien du PSG a expliqué : « Moi, ce que je faisais là, le club a pensé à certains anciens et donc j’en faisais partie. Je n’avais pas l’étiquette animateur de RMC, je suis Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG. Après, bien sûr que je ne suis pas le plus grand joueur de l’histoire du PSG, mais je pense avoir marqué mon passage ».