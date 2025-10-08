Kylian Mbappé : Le douloureux transfert au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant explosé très jeune et très vite sous le maillot de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a ensuite rejoint le PSG. Recruté par le club de la capitale à l'été 2017, l'attaquant français est ainsi entré dans un nouveau monde. La pression était alors encore plus grande pour Mbappé, ce qui n'a pas été simple à gérer pour sa mère, Fayza Lamari.

Passé de l'AS Monaco au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a rejoint une autre sphère en débarquant au sein du club de la capitale. Crack du football français à l'époque, l'attaquant avait alors toutes les caméras braquées sur lui. Une médiatisation, parfois à outrance, qu'il a bien évidemment fallu gérer, mais voilà que pour la mère de Mbappé, Fayza Lamari, ce point a été très douloureux.

« J’ai très mal vécu la surmédiatisation » Depuis plusieurs années maintenant, le moindre fait et geste de Kylian Mbappé est épié. Un changement qui a eu lieu à la suite de son transfert au PSG. Au grand dam de Fayza Lamari. Invité de table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, la mère de Mbappé a fait savoir : « J’ai très mal vécu la surmédiatisation. Kylian à Paris, c’était une loupe grossissante sur les défauts, il n’y avait plus d’humain. J’ai eu des pics très bas. Aujourd’hui, nous avons très peu de moments pour nous ».