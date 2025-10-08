Kylian Mbappé : Le douloureux transfert au PSG !

Ayant explosé très jeune et très vite sous le maillot de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a ensuite rejoint le PSG. Recruté par le club de la capitale à l'été 2017, l'attaquant français est ainsi entré dans un nouveau monde. La pression était alors encore plus grande pour Mbappé, ce qui n'a pas été simple à gérer pour sa mère, Fayza Lamari.
Passé de l'AS Monaco au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a rejoint une autre sphère en débarquant au sein du club de la capitale. Crack du football français à l'époque, l'attaquant avait alors toutes les caméras braquées sur lui. Une médiatisation, parfois à outrance, qu'il a bien évidemment fallu gérer, mais voilà que pour la mère de Mbappé, Fayza Lamari, ce point a été très douloureux.
« J’ai très mal vécu la surmédiatisation »
Depuis plusieurs années maintenant, le moindre fait et geste de Kylian Mbappé est épié. Un changement qui a eu lieu à la suite de son transfert au PSG. Au grand dam de Fayza Lamari. Invité de table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, la mère de Mbappé a fait savoir : « J’ai très mal vécu la surmédiatisation. Kylian à Paris, c’était une loupe grossissante sur les défauts, il n’y avait plus d’humain. J’ai eu des pics très bas. Aujourd’hui, nous avons très peu de moments pour nous ».
« J'étais blessée »
Être la mère de Kylian Mbappé n'est donc pas simple comme l'a raconté Fayza Lamari. Cette dernière a d'ailleurs également confié à quel point les accusations de viol contre son fils suite à son voyage en Suède l'avaient impacté : « Au moment de la Suède, je partais avec 35 copines sur une île, pour fêter mes 50 ans. En quelques mois j’ai pris 12 kg. J’étais blessée ».