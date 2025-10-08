Adrien Rabiot : Le sacrifice pour quitter l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par l’OM après l’altercation survenue en début de saison avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a pris la direction de l’AC Milan, faisant ainsi une croix sur la Ligue des champions. Le joueur formé au PSG l’assure, d’autres clubs qui participent à la plus prestigieuse des compétitions européennes étaient intéressés par ses services…

Parti libre de la Juventus en 2024, Adrien Rabiot avait rejoint l’OM quelques mois plus tard, faisant ainsi une croix sur la Ligue des champions. Une compétition que l’ancien joueur du PSG ne va toujours pas disputer, lui qui a choisi de s’engager en faveur de l’AC Milan après avoir quitté la cité phocéenne.

« Un sacrifice de renoncer à la Ligue des champions ? J’y ai réfléchi... » « J'y ai réfléchi, reconnaît Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. La saison dernière, j'ai tout donné pour ramener Marseille en Ligue des Champions avec l'idée de la jouer. J'aurais pu signer dans plusieurs clubs qui la disputent, mais Milan est un club mythique avec de grandes ambitions. »