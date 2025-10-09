Deux cracks signent au PSG, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Grâce notamment au réseau de son conseiller sportif Luis Campos, le PSG dispose de plusieurs talents portugais au sein de son effectif. Président de l’UEFA, Aleksander Čeferin s’est exprimé auprès d’un certain média portugais sur quelques joueurs de la sélection portugaise que ce dernier appréciait, et n’a pas manqué de vanter les mérites de plusieurs Parisiens.

Le PSG dispose d’un effectif plus que conséquent. Bâti depuis plusieurs années déjà par Luis Campos, cet effectif parisien est marqué par la présence de plusieurs joueurs portugais. Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, et Gonçalo Ramos sont tous des internationaux avec leur sélection, et font le bonheur du PSG et de ses supporters.

« Nuno Mendes est fantastique » Auprès du média portugais Record, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin s’est exprimé sur les qualités des Portugais du PSG. « Nuno Mendes est fantastique. C’est peut-être le meilleur joueur du moment, mais sa position n’est pas aussi appréciée que celle de ceux qui marquent », confie le dirigeant slovène.