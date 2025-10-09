Départ du PSG : Kylian Mbappé glisse encore un tacle ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l'été 2024 alors qu'il avait refusé de prolonger son contrat, Kylian Mbappé semble désormais bien adapté dans sa nouvelle vie au sein du Real Madrid. Et l'attaquant français a d'ailleurs avoué que la pression était plus simple à gérer en Espagne... Un nouveau tacle contre la France et le PSG ?

Parti du PSG dans un contexte très tendu avec la direction du club de la capitale puisqu'il avait refusé de prolonger son contrat, Kylian Mbappé avait donc pris la direction du Real Madrid en 2024. L'attaquant français, qui réalise un début de saison convaincant au sein du club merengue, a justement pris la parole en comparant cette nouvelle vie à celle de l'époque au PSG.

« Je suis plus tranquille là-bas » « Je me suis bien adapté à Madrid, je suis un peu plus tranquille là-bas. Ce n'est pas une attaque contre la France. Le cadre de vie différent, c'est moins speed qu'à Paris. j'ai réussi à bien me remettre la tête et les jambes à l'endroit », lance Kylian Mbappé, qui indique donc noir sur blanc qu'il se sent plus tranquille au Real Madrid qu'au PSG.