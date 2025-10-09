PSG : Retrouvailles XXL, Al-Khelaïfi annonce une heureuse surprise !

Il y a peu, le PSG a battu le FC Barcelone en Ligue des Champions. Cette semaine, les présidents des deux clubs, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont retrouvés. Et pour cause, le dirigeant catalan devrait intégrer l’ECA (Association Européenne des Clubs). Le président du club parisien a d’ailleurs lâché un beau message à l’égard de son désormais allié.
Après que le PSG ait battu le Barça en Ligue des Champions la semaine dernière (1-2), l’heure était aux retrouvailles entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta. En début de semaine, les deux hommes se sont rencontrés afin d’évoquer un nouveau projet pour le club catalan : son intégration à l’ECA.
Le FC Barcelone va rejoindre l’ECA
Comme le révèle le journaliste Ben Jacobs, le FC Barcelone a finalement décidé d’annuler sa position vis-à-vis de la Super League, et de rejoindre l’Association Européenne des Clubs, une instance liée à l’UEFA, fermement opposée à la Super League, et que préside Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG s’est d’ailleurs félicité de l’arrivée de Joan Laporta à l’ECA.
Une réconciliation qui fait plaisir au président du PSG
« Parfois les amis peuvent être en désaccord, c’est normal… mais ils finissent toujours par se retrouver pour le bien commun. Il a redonné vie à son club, sur le terrain, avec une équipe jeune et exceptionnelle, et en dehors, avec un nouveau stade incroyable », a ainsi confié Al-Khelaïfi, fier de sa réconciliation avec le dirigeant barcelonais.