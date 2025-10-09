PSG : Retrouvailles XXL, Al-Khelaïfi annonce une heureuse surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, le PSG a battu le FC Barcelone en Ligue des Champions. Cette semaine, les présidents des deux clubs, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont retrouvés. Et pour cause, le dirigeant catalan devrait intégrer l’ECA (Association Européenne des Clubs). Le président du club parisien a d’ailleurs lâché un beau message à l’égard de son désormais allié.

Après que le PSG ait battu le Barça en Ligue des Champions la semaine dernière (1-2), l’heure était aux retrouvailles entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta. En début de semaine, les deux hommes se sont rencontrés afin d’évoquer un nouveau projet pour le club catalan : son intégration à l’ECA.

Le FC Barcelone va rejoindre l’ECA Comme le révèle le journaliste Ben Jacobs, le FC Barcelone a finalement décidé d’annuler sa position vis-à-vis de la Super League, et de rejoindre l’Association Européenne des Clubs, une instance liée à l’UEFA, fermement opposée à la Super League, et que préside Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG s’est d’ailleurs félicité de l’arrivée de Joan Laporta à l’ECA.