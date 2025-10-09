Projet XXL annulé, il débarque avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Super League semble désormais n’être qu’un lointain souvenir. Remontant à 2021, ce projet titanesque farouchement défendu par le FC Barcelone et le Real Madrid avait été critiqué par l’Association Européenne des Clubs (ECA). Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi préside également l’instance liée à l’UEFA, qui va prochainement accueillir Joan Laporta.

Le PSG s’est toujours fermement opposé à ce projet. En 2021, alors que plusieurs mastodontes du football européen tels que le Real Madrid ou le FC Barcelone appuient pour la création d’une Super League, le PSG, le Borussia Dortmund, ou encore le Bayern Munich s’y étaient opposés.

Le Barça abandonne la Super League Depuis, ce projet titanesque a perdu du terrain. L’ECA (Association Européenne des Clubs) présidée par Nasser Al-Khelaïfi s’assure que la Super League ne gagne pas plus de terrains. D’ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Ben Jacobs, un club extrêmement important va rejoindre le président du PSG. En effet, le FC Barcelone devrait rejoindre l’ECA d’ici peu, confirmant que Joan Laporta souhaite abandonner la Super League.