Neymar - Messi : Nouvelle folie après le PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à Santos depuis l'hiver dernier, Neymar a retrouvé la compétition avec un peu plus de régularité chez lui au Brésil. Le joueur de 33 ans est sous contrat jusqu'en décembre prochain et il a le choix entre poursuivre son aventure ou changer d'horizon en vue de la prochaine Coupe du monde. L'Inter Miami aurait pour idée de le réunir avec Lionel Messi et Luis Suarez pour reformer un trio iconique.

Déjà associés du côté du FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvés à nouveau au PSG il y a quelques années. L'Inter Miami est sujet à de nombreux changements à venir dans les prochains mois et l'arrivée de Neymar pourrait être négociée.

Neymar va bientôt rejoindre Messi ? D'après le Daily Mail, l'Inter Miami souhaiterait faire venir Neymar pour l'associer à ses anciens coéquipiers et former la MSN comme au FC Barcelone. La franchise de MLS va dire au revoir à Busquets et Alba et il faut trouver du monde pour les remplacer. Neymar pourrait donc se lancer dans une nouvelle aventure mais cela dépend de sa décision à la fin de son contrat.