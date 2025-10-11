Neymar - Messi : Nouvelle folie après le PSG ?

De retour à Santos depuis l'hiver dernier, Neymar a retrouvé la compétition avec un peu plus de régularité chez lui au Brésil. Le joueur de 33 ans est sous contrat jusqu'en décembre prochain et il a le choix entre poursuivre son aventure ou changer d'horizon en vue de la prochaine Coupe du monde. L'Inter Miami aurait pour idée de le réunir avec Lionel Messi et Luis Suarez pour reformer un trio iconique.
Déjà associés du côté du FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvés à nouveau au PSG il y a quelques années. L'Inter Miami est sujet à de nombreux changements à venir dans les prochains mois et l'arrivée de Neymar pourrait être négociée.
Neymar va bientôt rejoindre Messi ?
D'après le Daily Mail, l'Inter Miami souhaiterait faire venir Neymar pour l'associer à ses anciens coéquipiers et former la MSN comme au FC Barcelone. La franchise de MLS va dire au revoir à Busquets et Alba et il faut trouver du monde pour les remplacer. Neymar pourrait donc se lancer dans une nouvelle aventure mais cela dépend de sa décision à la fin de son contrat.
Neymar veut jouer la Coupe du monde 2026
En difficulté depuis des années avec son physique, Neymar n'a pas abandonné l'idée de défendre les couleurs du Brésil lors de la prochaine Coupe du monde. Une signature à l'Inter Miami pourrait ainsi l'aider dans cette quête, sachant que le Mondial sera organisé en partie aux Etats-Unis. A 33 ans, il pourrait ainsi retrouver Lionel Messi et Luis Suarez.